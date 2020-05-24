РИАМО - 24 мая. Количество госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией в Московской области снизилось со 150-300 до 20-50 человек в день, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В день на койке добавляются от 20 до 50 человек. До этого цифры были и 300, и 200, и 150 человек в день, поэтому система здравоохранения была под жуткой нагрузкой. Сейчас ситуация более стабильная, но сказать, что нет никаких рисков, мы не можем», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что теперь в Подмосковье за отсутствие маски в общественных местах вводится штраф.

«Это была строго рекомендательная норма. Мы ужесточаем. Маска, пожалуй, сегодня - главная панацея. Мы ждем вакцину, ждем лекарств, но сегодня обезопасить себя можно только масками», - отметил губернатор.

Воробьев напомнил, что в Московской области также прекратили действовать электронные пропуска, но массовые скопления людей по-прежнему запрещены. Городские парки и детские площадки остаются закрытыми.

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