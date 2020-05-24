РИАМО - 24 мая. В столице за сутки скончались 59 человек, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция и пневмония, сообщает городской оперштаб по ситуации с Covid-19.
Всего с начала пандемии в городе скончались 1993 человека, вылечились от коронавируса 47 413 человек.
В мегаполисе на сегодняшний день было подтверждено 161 397 случаев коронавирусной инфекции.
До конца мая все горожане независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции. В Москве действует система пропусков для поездок на общественном и личном транспорте.
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23 МАЯ
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- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Минздраве заявили, что вторая волна коронавируса будет слабее. Однако ученые могут только предполагать, как поведет себя вирус.
- Свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве. Ими могут стать граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией.
- В Москве в субботу проведут девятую масштабную дезинфекцию. Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно‑профилактических учреждений.
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- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.
- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.
- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.
- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.
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