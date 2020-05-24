РИАМО - 24 мая. В Подмосковье и Москве в воскресенье температура воздуха будет на 7-8 градусов ниже климатический нормы, также ожидается дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве температура воздуха составит от плюс 10 градусов до плюс 12 градусов. В Подмосковье температура будет колебаться от плюс 10 градусов до плюс 15 градусов», - говорится в сообщении.

Погода будет облачной с прояснениями, местами пройдет дождь. Порывы северного ветра будут от 3 до 8 метров в секунду.

В регионе сохранятся условия термического дискомфорта, а также высокая влажность. В Воскресенье будет расти атмосферное давление, а кислородный режим прогнозируется благоприятный.

Для людей, которые страдают хроническими заболеваниями и повышенной метеочувствительностью, данные внешние погодные условия могут быть причиной недомогания и ухудшения самочувствия.