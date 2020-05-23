РИАМО - 23 мая. В Красногорске организуют проверку по факту загрязнения акватории Москвы-реки, сообщается на сайте Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, 21 мая 2020 года, в районе микрорайона Павшинская пойма города Красногорска в акватории Москвы-реки обнаружена тонкая радужная пленка, распространение которой силами ГУ МЧС России локализовано», — отмечается в материале.

Следствие установит все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В очистке от масляных пятен акватории Москвы-реки задействовали 20 человек и 4 единицы техники. Загрязнения устраняли с помощью сорбента.