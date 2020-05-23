РИАМО - 23 мая. В субботу по инициативе выпускников Всероссийской форумной кампании 2019 года стартовал Молодежный онлайн-форум «Zавтра», говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Гостями форму стали генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.

«Ребята, организовавшие этот форум, поразили меня своей активностью и неравнодушием, нашли спикеров, сами выступили модераторами. Вы взяли на себя серьезную задачу и качественно ее решили. Мне кажется, это лучший пример социального лифта. Мир - штука изменчивая, нужно быть готовым к любым изменениям», — сказал Комиссаров.

Мероприятие открыла дискуссия: «Как не прокарантинить свою жизнь и остаться сбалансированным Zавтра?»

Бугаев отметил, что главное во время пандемии не потерять себя, ведь любые кризисные ситуации заканчиваются.

«Сегодня мы видим результат интересного эксперимента, когда руками самих участников форумов создается новый формат онлайн-форума. На мой взгляд, получилось здорово», — добавил руководитель Федерального агентства по делам молодежи.

Афонина отметила, что форум проходит в удачное время, сама жизнь дает всем возможность остановится, побыть с семьей, заняться самообразованием. Она считает тему жизненного баланса очень интересной и сложной.

Участники форума поделились тем, как изменилась из жизни в период пандемии, как они сохраняют жизненный баланс. Спикеры рассказали, что, несмотря на увеличение объема работы, им удается больше времени проводить в кругу семьи. Сейчас не тратится время на переезды, а деловые встречи стали более лаконичными.

В свободное время Алексей Комиссаров начал осваивать слепой метод печати, Мария Афонина тестирует сразу несколько новых техник планирования, рано встает и использует с пользой утренние часы. Александр Бугаев стал больше читать и заниматься спортом.

Все спикеры согласись, что во время самоизоляции нельзя стирать границы между днем и ночью, нужно правильно питаться и четко планировать свой день.

Мероприятие продлится до 24 мая, ключевой темой станет «Колесо жизненного баланса», образовательные треки проведут для молодых людей по восьми аспектам: отношения, окружение, яркость жизни, здоровье и спорт, личностный рост, карьера, финансы, творчество.