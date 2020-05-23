РИАМО - 23 мая. В субботу по инициативе выпускников Всероссийской форумной кампании 2019 года стартовал Молодежный онлайн-форум «Zавтра», говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».
Гостями форму стали генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина.
«Ребята, организовавшие этот форум, поразили меня своей активностью и неравнодушием, нашли спикеров, сами выступили модераторами. Вы взяли на себя серьезную задачу и качественно ее решили. Мне кажется, это лучший пример социального лифта. Мир - штука изменчивая, нужно быть готовым к любым изменениям», — сказал Комиссаров.
Мероприятие открыла дискуссия: «Как не прокарантинить свою жизнь и остаться сбалансированным Zавтра?»
Бугаев отметил, что главное во время пандемии не потерять себя, ведь любые кризисные ситуации заканчиваются.
Афонина отметила, что форум проходит в удачное время, сама жизнь дает всем возможность остановится, побыть с семьей, заняться самообразованием. Она считает тему жизненного баланса очень интересной и сложной.
Участники форума поделились тем, как изменилась из жизни в период пандемии, как они сохраняют жизненный баланс. Спикеры рассказали, что, несмотря на увеличение объема работы, им удается больше времени проводить в кругу семьи. Сейчас не тратится время на переезды, а деловые встречи стали более лаконичными.
В свободное время Алексей Комиссаров начал осваивать слепой метод печати, Мария Афонина тестирует сразу несколько новых техник планирования, рано встает и использует с пользой утренние часы. Александр Бугаев стал больше читать и заниматься спортом.
Все спикеры согласись, что во время самоизоляции нельзя стирать границы между днем и ночью, нужно правильно питаться и четко планировать свой день.
Мероприятие продлится до 24 мая, ключевой темой станет «Колесо жизненного баланса», образовательные треки проведут для молодых людей по восьми аспектам: отношения, окружение, яркость жизни, здоровье и спорт, личностный рост, карьера, финансы, творчество.
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