РИАМО - 23 мая. Парки Московской области провели около 2,5 тысячи онлайн-мероприятий за время самоизоляции, среди них мастер-классы, спортивные и обучающие мероприятия, экскурсии по парку и многое другое, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«Многие парки культуры и отдыха Подмосковья во время самоизоляции развлекали своих гостей онлайн-мероприятиями. Всего за это время парки Подмосковья провели 2 473 мероприятия», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Спортивных мероприятий провели 442, из них 25 занятий — по йоге, 114 занятий — по танцам, 29 занятий — по растяжке, прошло 274 онлайн-тренировки.

За время домашнего режима провели 487 мастер-классов, из них по рисования — 110 уроков, 90 мастер-классов — по аппликации, 25 — по лепке и 187 мероприятий — на другие темы.

Прошло 241 обучение по разным тематикам, включая занятия по иностранному языку, краеведению и окружающему миру.

Провели 397 праздничных мероприятий в честь празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне, Дня космонавтики, Праздника весны и труда, Пасхи, Дня театра.

Организовали 882 мероприятия на различные тематики, в том числе проект «Сказки на ночь», онлайн-конкурсы рисунков, интеллектуальные викторины, подборки кинофильмов, книг и другое.

24 парка провели для жителей Московской области экскурсии по парку.

Из-за распространения коронавирусной инфекции все парки Подмосковья закрылись для посетителей и перешли на онлайн-работу.

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23 МАЯ

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- В Москве в субботу проведут девятую масштабную дезинфекцию. Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно‑профилактических учреждений.

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