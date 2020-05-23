РИАМО - 23 мая. Клинический психолог, аддиктолог Михаил Хорс сказал, что у захватчика банка в центре Москвы есть предрасположенность к душевным расстройствам, сообщает Nation News.

34-летний Алексей Барышников в субботу днем захватил заложников в банке и угрожал, что у него бомба. Барышникова задержали в результате штурма. Среди его увлечений в соцсетях указана психология, у молодого человека есть свой Youtube-канал, плей-лист которого состоит из роликов «Как общаться с ангелами, как установить связь c высшим я и цивилизациями света», «Активация 12 слоев алмазного ДНК и РНК», «Активируйте свои божественные коды ДНК и устраните все проблемы в своей жизни».

«Я считаю, что тут явно есть предрасположенность к душевным расстройствам. И когда на таких людей накладываются тренинги, расшатывающие психику, то, к сожалению, они теряют связь с реальностью. Но если говорить о здоровых людях, то на самом деле чаще всего подобные вещи начинают говорить люди, которые употребляют психоактивные вещества», — сказал Хорс.

В ходе расследования стало известно, что захватчик употреблял наркотики, также у него есть судимость за незаконное приобретение и хранения наркотиков. До этого молодой человек совершил преступление небольшой степени тяжести.

«К сожалению, я думаю, что это молодежная современная увлеченность бегством от реальности. Это бегство может прийти как в наркотики, алкоголь, в компьютерные игры с глубоким погружением. Это попытка убежать от реальности», — объяснил психолог.

Специалист отметил, что это поколение снежинок, которых «залюбили», которые получали все, что хотели. Родителям хотелось, чтобы дети были счастливы, а выясняется, что дети воспитаны без ограничений.

Когда молодые люди выходят во взрослую жизнь, то сталкиваются с ограничениями конкуренцией и агрессией.

«Как же так - должно быть все так, как я хочу. А мир, оказывается, другой. Тут, оказывается, нужно прикладывать усилия, чтобы было, как захочется. И не всегда эти усилия будут результативны. И им от этого очень страшно, и они начинают всякую вот эту дурь употреблять», — добавил Хорс.

Видео с места захвата заложников в отделении «Альфа Банка» в Москве>>