РИАМО - 23 мая. Компания ООО «Монэн Рус» получила разрешение на строительство на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат» завода по производству пюре, топпингов, концентратов и сиропов премиального класса, компания уже имеет шесть заводов по всему миру и поставляет товар в 150 стран, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций промышленности и науки Московской области.

Компания является дочерним предприятием французской компании Monin.

«Запуск нового завода на территории Ступина имеет большое значение для региона. Проект принесет дополнительные инвестиции: общая сумма инвестиций составит более 1,3 миллиарда рублей. Кроме этого, на территории Московской области будут созданы новые рабочие места», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Наталья Егорова.

В ближайшее время компания начнет строительные работы, к началу 2021 года запланирован запуск производственной линии.

В Московской области для привлечения инфестиций существует четыре особые экономические зоны: в Дубне, Фрязине, Кашире и Ступине. Они занимают лидирующие позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

Эти территории наделены особым юридическим статусом и налоговыми и таможенными льготами для предпринимателей.