РИАМО - 23 мая. В субботу в столице прошла девятая масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 миллионов квадратных метров», — сказал Бирюков.

Он отметил, что коммунальщики провели сплошную обработку дезинфицирующими средствами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

Дезинфекцию проводили 70 тысяч коммунальщиков, свыше 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и более 10 тысяч различных распылителей.

«Особое внимание уделили проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций, ТПУ и остановок общественного транспорта», — подчеркнул Бирюков.

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23 МАЯ

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