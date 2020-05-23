РИАМО - 23 мая. У футболиста московского клуба «Спартак» Зелимхана Бакаева подтвердился Covid-19, сообщается на официальном сайте клуба.
Тестирование прошли футболисты, тренерский штаб и члены персонала.
«Коронавирусная инфекция выявлена у Зелимхана Бакаева. Хавбек остался в Москве и переносит болезнь дома», — говорится в сообщении.
Кроме того, коронавирусом переболел Роман Зобнин — анализы показали наличие в крови антител.
На двухнедельном карантине находятся главный тренер команды Доменико Тедеско, его помощники, а также футболисты Самюэль Жиго, Джордан Ларссон, Гус Тил и Алекс Крал. Все они вернулись в начале недели из Европы и также прошли ПЦР-тестирование, которое не выявило у них никаких следов коронавирусной инфекции.
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23 МАЯ
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