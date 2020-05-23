РИАМО - 23 мая. За период пропускного режима в Московской области жители и гости региона оформили свыше 28 миллионов цифровых пропусков, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С субботы жителям Подмосковья больше не нужны цифровые пропуска для поездок на транспорте, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. При этом для поездок в Москву пропуска нужны. Ношение масок или респираторов обязательно в магазинах, аптеках, в общественном транспорте, на вокзалах и в других общественных местах.

«По состоянию на 22 мая на 17:00 в Московской области всего выдано 28 миллионов 191 тысяча 582 пропуска», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что из них 3,44 миллиона получили юридические лица, а 24,74 миллиона пропусков оформили физические лица.

«Через мобильное приложение «Госуслуги Стопкоронавирус» всего оформили 20,18 миллиона пропусков, а через сайт «Госуслуги» — 2,95 миллиона пропусков», — добавил он.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Минздраве заявили, что вторая волна коронавируса будет слабее. Однако ученые могут только предполагать, как поведет себя вирус.

- Свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве. Ими могут стать граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией.

- В Москве в субботу проведут девятую масштабную дезинфекцию. Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно‑профилактических учреждений.

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.