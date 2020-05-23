РИАМО - 23 мая. Главная дачница страны Октябрина Ганичкина посоветовала россиянам каждый день есть яблоки для улучшения работы кишечника и очищения организма от токсинов, сообщает Nation News.

Она отметила, что фрукты положительно влияют на иммунитет, который необходим в период эпидемии.

«Зеленые яблоки можно есть со шкуркой, а красные, если есть аллергия — чистить. Клубники сейчас еще нет, есть крупноплодная земляника, которую нужно есть, убедившись, что на нее нет аллергии», — сказала Ганичкина.

Она также посоветовала посадить в теплице пару кустов земляники, лук и чеснок.

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23 МАЯ

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