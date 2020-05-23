РИАМО - 23 мая. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что возможность сокращения пенсионного возраста в России маловероятна, потому что государство экономит много средств благодаря повышению пенсионного возраста, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Достаточно большие средства экономят из-за того, что меньше граждан выходят на пенсию, несмотря на то что у нас сейчас идет еще переходный период», — сказал Нилов.

Он добавил, что для борьбы с безработицей нужно локально поддерживать отрасли, в которых есть проблемы, усилить работу центров занятости, развить систему переобучение и переквалификации.

Кроме того, по его словам, нужно создать рабочие места для молодых людей и для граждан предпенсионного возраста.

Ранее доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева сказала, что в 2021 году в России могут снизить пенсионный возраст из-за увеличения безработицы.