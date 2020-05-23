РИАМО - 23 мая. Летом на территории спортивной базы «Гучково» в Дедовске будет построен новый батутный зал, для этого реконструируют существующее административное здание, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортивная база «Гучково» во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России служила местом расположения и тренировок сборной Бельгии. В помещении будущего батутного зала располагались раздевалки, массажные комнаты и правоохранительные органы.

«Предполагается объединение помещений в одно площадью около 200 квадратных метров с высотой потолков 12 метров. В зале будет установлено современное спортивное оборудование, в том числе четыре батута, шведские стенки, гимнастический канат для лазания, кольца, акробатическая надувная дорожка и страховочная система над батутом», — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что комплекс «Гучково» в Дедовске входит в программу наследия ЧМ-2018 и продолжает полноценно использоваться. В нем занимаются спортсмены почти 20 различных направлений, среди которых и акробаты, прыгающие на батуте.

«Раньше им приходилось заниматься в старом помещении, которое впоследствии и вовсе было снесено. Сейчас уже ведутся строительные работы по обустройству нового просторного зала, который не только будет располагать всем современным оборудованием и инвентарем, но и сможет стать настоящим домом для тренировок порядка 50 спортсменов, занимающихся в «Гучково» этим перспективным олимпийским видом спорта», — добавил министр.