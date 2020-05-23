РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мая. В подмосковных Люберцах за прошедшие сутки выявили еще 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период в округе зарегистрировали более 1,3 тысячи случаев инфицирования, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
За сутки в Подмосковье выявили 846 случаев заражения коронавирусом.
«В Люберцах выявили за сутки 36 новых случаев коронавируса. Всего в округе 1 327 заболевших», — говорится в сообщении.
В Котельниках за сутки выявили четыре новых случая коронавируса, всего там зафиксировано 208 случаев Covid-19. В Дзержинском выявили пять случаев за сутки, всего в муниципалитете 337 случаев инфицирования.
В Московской области насчитывается 32 653 случая заражения коронавирусной инфекцией.
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Текстовая трансляция
23 МАЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Минздраве заявили, что вторая волна коронавируса будет слабее. Однако ученые могут только предполагать, как поведет себя вирус.
- Свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве. Ими могут стать граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией.
- В Москве в субботу проведут девятую масштабную дезинфекцию. Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно‑профилактических учреждений.
- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.
- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.
- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.
- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.
- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.
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