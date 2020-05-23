РИАМО - 23 мая. Общее количество нарушений ПДД машинами такси в Москве снизилось в два раза во время пандемии, при этом с января по апрель количество смертельных аварий участием такси выросло на 40%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

По сравнению с мартом в два раза выросло число нарушений таксистами скоростного режима на более чем 60 километров в час.

«В день таксопарки производят 330 тысяч поездок (меньше на 51%) на 48 тысячах автомобилях (меньше на 40%)», — отмечается в материале.

В Москве действует режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам, а для поездок на транспорте, в том числе и на такси, нужно оформлять цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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