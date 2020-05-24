РИАМО - 24 мая. День славянской письменности и культуры отметят в Московской области в воскресенье в онлайн-режиме из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства культуры.
Марафон продлится с 12:00 до 20:00. В народном хоре в дистанционном режиме выступят профессиональные музыканты и те, кто любит хорошую мелодию.
«Жителям Подмосковья предлагают размещать в социальных сетях сольное или ансамблевое исполнение песни «Подмосковные вечера» с хэштегами #деньславянскойписьменностиикультурыМО и #подмосковныевечера, а также @mosoblculture», — говорится в сообщении.
Самые яркие видеоролики будут размещены в социальных сетях министерства культуры Московской области.
День славянской письменности и культуры ежегодно отмечают 24 мая. Праздник посвящен создателям славянской письменности — святым Кириллу и Мефодию.
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