РИАМО - 24 мая. День славянской письменности и культуры отметят в Московской области в воскресенье в онлайн-режиме из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства культуры.

Марафон продлится с 12:00 до 20:00. В народном хоре в дистанционном режиме выступят профессиональные музыканты и те, кто любит хорошую мелодию.

«Жителям Подмосковья предлагают размещать в социальных сетях сольное или ансамблевое исполнение песни «Подмосковные вечера» с хэштегами #деньславянскойписьменностиикультурыМО и #подмосковныевечера, а также @mosoblculture», — говорится в сообщении.

Самые яркие видеоролики будут размещены в социальных сетях министерства культуры Московской области.

День славянской письменности и культуры ежегодно отмечают 24 мая. Праздник посвящен создателям славянской письменности — святым Кириллу и Мефодию.