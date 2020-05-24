РИАМО - 24 мая. Мечети в Москве и Московской области будут закрыты в воскресенье для посещения в Ураза-байрам, праздничные проповеди пройдут в онлайн-режиме.

Ураза-байрам – один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. По преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву и готовят традиционные блюда.

Ранним утром богослужения в мечетях и молельных помещениях Москвы пройдут без верующих. Будет организована трансляция из Московской Соборной мечети. Праздничные богослужения покажут в прямом эфире по ТВ, сайтах религиозных организаций, а также в соцсетях.

В Подмосковье состоится праздничная проповедь муфтия Московской области Рушана Аббясова. Местом проповеди станет Соборная мечеть Ногинска. Мусульмане смогут подключиться к трансляции в социальных сетях и на YouTube-канале.

Представители мусульманского духовенства Московского региона и России порекомендовали всем верующим провести праздник Ураза-байрам в домашних условиях из-за пандемии коронавируса.

В Москве и Московской области до 31 мая включительно продлен режим самоизоляции. Жители обязаны носить маски и перчатки.

Ранее президент РФ Владимир Путин также попросил российских мусульман отметить праздник Ураза-байрам дома и отказаться от коллективных молитв.