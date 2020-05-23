РИАМО - 23 мая. Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» стал участником национального проекта «Культура», сотрудники музея приняли новое оборудование для создания виртуального концертного зала, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Планируется, что первый концерт в виртуальном зале в МВК «Новый Иерусалим» состоится в рамках фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в конце лета с участием звезд отечественной и мировой сцены», — отмечается в материале.

В прошлом году виртуальный концертный зал открыл музей-заповедник имени П.И.Чайковского в Клину. За год на сцене зала прошли концерты выдающихся музыкантов, для участия в концертах приглашались одаренные дети Подмосковья, учащиеся детских школ искусств и участники региональной программы «Активное долголетие».

Такие залы оборудуют в музеях по всей России, чтобы расширить доступность академического музыкального искусства. В виртуальных залах проходят выступления, специальные программы для детей. Концерты доступны в режиме реального времени и в записи.