РИАМО - 23 мая. Участки в столице под строительство социально значимых объектов выставлены на торги, победители смогут взять в аренду городские земли по минимальной ставке – 1,5% от кадастровой стоимости, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Инвесторы смогут построить на этой территории объекты спортивного, медицинского и промышленного назначения.
По этой ставке бизнес арендовал 16 участков, площадью 11,3 гектара. Там сейчас строятся 140 тысяч квадратных метров площадей.
На четырех участках возведут производственные объекты в Люблине и Отрадном, спорткомплекс с бассейном на 16,4 тысячи квадратных метров в Некрасовке и медицинский центр на 729 квадратных метров в Косино-Ухтомском.
Медцентр сможет построить только предприниматель малого и среднего бизнеса.
Минимальная стартовая цена по аренде участков составляет 44 тысяч рублей. Победители аукциона оформляют в свою собственность всю площадь объекта, уточнил руководитель департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков.
На торги выставлены четыре лота, узнать подробности можно разделе «Земля под строительство» на портале столицы.
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