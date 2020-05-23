РИАМО - 23 мая. Участки в столице под строительство социально значимых объектов выставлены на торги, победители смогут взять в аренду городские земли по минимальной ставке – 1,5% от кадастровой стоимости, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Инвесторы смогут построить на этой территории объекты спортивного, медицинского и промышленного назначения.

«Минимальная арендная ставка дает возможность выйти на московский рынок наряду с крупными компаниями инвесторам с небольшими капиталами. Эта мера работает уже год и стала популярной среди инвесторов; на каждый лот претендуют в среднем три-четыре участника», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По этой ставке бизнес арендовал 16 участков, площадью 11,3 гектара. Там сейчас строятся 140 тысяч квадратных метров площадей.

На четырех участках возведут производственные объекты в Люблине и Отрадном, спорткомплекс с бассейном на 16,4 тысячи квадратных метров в Некрасовке и медицинский центр на 729 квадратных метров в Косино-Ухтомском.

Медцентр сможет построить только предприниматель малого и среднего бизнеса.

Минимальная стартовая цена по аренде участков составляет 44 тысяч рублей. Победители аукциона оформляют в свою собственность всю площадь объекта, уточнил руководитель департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков.

На торги выставлены четыре лота, узнать подробности можно разделе «Земля под строительство» на портале столицы.