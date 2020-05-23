РИАМО - 23 мая. Очевидцы по ошибке приняли за курьера мужчину в зеленой куртке, захватившего отделение банка в центре столицы, говорится в сообщении пресс-службы сервиса Delivery Club.

В субботу днем в отделение «Альфа-банка» на улице Земляной вал в Москве вошел неизвестный, который захватил заложников и заявил, что в сумке у него находится взрывное устройство. Его задержали в результате штурма. СК возбудил уголовное дело.

«У выросшей популярности нашего сервиса появилось неожиданное последствие: мужчина в обычной зеленой куртке был принят присутствующими в отделении людьми за курьера Delivery Club, хотя не имеет к нам никакого отношения. Наши курьеры ответственно относятся к своему делу и стараются принести окружающим максимум пользы», — отмечается в материале.

Компания напомнила, что работа курьера стала очень важной во время пандемии коронавируса, когда жители должны соблюдать самоизоляцию.

Видео с места захвата заложников в отделении «Альфа Банка» в Москве>>