РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мая. В подмосковных Люберцах в деревне Торбеево ликвидировали возгорание в частном доме, сообщил «РИАМО в Люберцах» начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«Пожар был в частном доме, пострадавших нет. В 17:15 пожар ликвидировали. Дом находится на границе городского округа Балашиха и городского округа Люберцы. Мы работали совместно с коллегами», - сказал Иванов.

По его словам, всего к тушению было привлечено 8 единиц техники.

«От нас было 3 единицы спецтехники, а от коллег из Балашихи - 5», - заключил Иванов.