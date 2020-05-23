РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В подмосковном Подольске начался двухдневный Сиреневый фестиваль, посвященный 75-летию Великой Победы, в этом году мероприятие проходит онлайн, сообщается в группе «Культурно-просветительский центр «Дубровицы» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 23 мая, и завтра, 24 мая, Культурно-просветительский центр «Дубровицы» совместно с Международным обществом сирени (ILS) и Гильдией парфюмеров проводит ежегодный Сиреневый фестиваль, посвященный 75-летию Великой Победы. В программе фестиваля: показ фильмы «Сирень Победы» о сортах сирени, посвященных участникам и героям Великой Отечественной войны, новых сортах, о первом фестивале в 2019 году, знакомство с духами с запахом сирени, мастер-классы по рисованию и рукоделию и тематические музыкальные произведения», - говорится в сообщении.

Фильм «Сирень Победы» рассказывает об отечественных сортах сирени военной тематики, посвященных участникам и героям Великой Отечественной войны, он доступен по ссылке.

Фильм о первом Сиреневом фестивале в Дубровицах в 2019 году можно посмотреть по ссылке.

Мастер-класс «Ветка сирени». Можно узнать, как нарисовать сирень в акварельных тонах и с пятью листиками.

Можно послушать гимн Сиреневого фестиваля - последнюю часть из сюиты «Сирень в Париже» Антона Вискова. Композитор написал это произведение специально для первого Сиреневого фестиваля в Дубровицах, когда состоялось премьерное исполнение. Также прозвучит подарок от Ольги Невской (сопрано), солистки фонда имени Федора Шаляпина.

Подарок от хореографического ансамбля «Руссияна» (Италия, город Милан), художественный руководитель - Мария Абакумова, доступен по ссылке.

В лектории от членов Международного общества сирени можно познакомиться с творческой селекционной группой «Русская сирень».

Парфюмерный художник, президент Гильдии парфюмеров Оксана Чернышова познакомит с потрясающей коллекцией сиреневых духов Perfumer Art «Сиреневые истории в ароматах» по ссылке.

Экскурсия в Петербургский частный музей парфюмерии на выставку «Ленинградская сирень» проходит по ссылке.

Также участниками доступны концерт в Органном зале «От Баха до Фауста», «Весенний концерт».