РИАМО - 23 мая. Московских школьников пригласили принять участие в онлайн-турнире по хоп-хопу и аэробике «Энергия движения», в состав жюри вошли судьи Федерации спортивной аэробики и фитнес-аэробики города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Желающим попробовать свои силы на турнире нужно отправить заявку на электронную почту: MaksimovaOV2@edu.mos.ru до 4 июня», — отмечается в материале.

Всем участникам пришлют виде с разминкой и обучающий ролик с музыкой, ученики школ будут выполнять танцевальные движения и присылать отчет, а жюри оценит их работы и объяснит ошибки каждого идаст советы по исправлению.

Упреждения для разминки разработают двукратная чемпионка Европы и мира по фитнес-аэробике Александра Кулькова и победитель международных соревнований по хип-хопу Мария Рахманенко. Каждой возрастной группе будут предложены разные комплексы упреждений.

«Мы стараемся проводить как можно больше различных дистанционных занятий, чтобы московские школьники продолжали вести здоровый образ жизни. Уникальные онлайн-соревнования позволят детям отработать базовые элементы фитнес-аэробики и хип-хопа, сделать первые шаги на пути к освоению этих видов спорта», — сказал директор центра «Патриот. Спорт» Матвей Говорущенко.

Он добавил, что принять участие смогут до тысячи школьников. Такой формат проведения даст шанс попробовать свои силы, находясь дома.

Первый тур соревнования продлится до 7 июня, по итогам будут выбраны победители, которые продолжат выполнять более сложные задания на втором этапе. 60 участников станут финалистами, которым вручат памятные подарки, победители и призеры получат кубки, медали и дипломы.