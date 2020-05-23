РИАМО - 23 мая. Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что шокирована требованиями мужчины, захватившего отделение «Альфа-банка» в центре Москвы.

Днем в субботу неизвестный ворвался в отделение банка на Земляном Валу, где захватил заложников и угрожал взрывом бомбы, которая якобы находилась у него в рюкзаке. У прибывших правоохранителей молодой человек потребовал привезти к нему Бузову. Мужчину задержали в результате штурма.

«Для меня сегодняшняя новость — полный шок. Я была готова приехать в любой момент на переговоры с террористом, если бы это было нужно и об этом меня попросили правоохранительные органы», — сообщила Бузова в stories в Instagram.

По ее словам, она рада, что «ужас закончился, и никто не пострадал».

Певица добавила, что спецслужбы «сработали идеально» и поблагодарила их.

Ранее СМИ сообщили, что задержанный — 34-летний житель Санкт-Петербурга, он находился в неадекватном состоянии.

Видео с места захвата заложников в отделении «Альфа Банка» в Москве>>