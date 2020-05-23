РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. Православные волонтеры доставили вещи тяжелобольному пациенту с коронавирусом в новую инфекционную больницу в деревне Бородино подмосковного Подольска, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Неделя выдалась у волонтеров, как обычно, насыщенная. Мы выезжали в инфекционную больницу в Бородине, чтобы передать необходимые вещи тяжелобольному пациенту. Работали с телефонными заявками. Не оставили без внимания и своих постоянных подопечных: пожилых, обездоленных подольчан, а теперь еще и больных Covid-19. Помогали городскому волонтерскому центру в доставке хлеба и коробок с продуктовыми наборами малоимущим», - говорится в сообщении.

Организаторы движения поблагодарили автоволонтеров, пеших добровольцев и всех, кто помогает людям.

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23 МАЯ

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