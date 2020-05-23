РИАМО - 23 мая. Правоохранители установили личность мужчины, захватившего отделение банка в центре Москвы, сообщает ТАСС.

В субботу днем в отделение «Альфа-банка» на улице Земляной вал в Москве вошел неизвестный в костюме курьера, который захватил заложников и заявил, что в сумке у него находится взрывное устройство. Его задержали в результате штурма. СК возбудил уголовное дело.

«Мужчина — житель России. Он сюда приехал из другого региона», — сообщил представитель ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По данным СМИ, задержанный — 34-летний житель Санкт-Петербурга Алексей Барышников.

Видео с места захвата заложников в отделении «Альфа Банка» в Москве>>