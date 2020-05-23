РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В подмосковном Подольске в ходе мониторинга торговых объектов представители власти сделали замечание продавцу сетевого магазина «Пятерочка» за отсутствие маски и перчаток и порекомендовали руководству снизить цены на социально значимые товары первой необходимости, сообщила первый зампред совета депутатов городского округа Любовь Ушанева.

В рамках проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» 22 мая Ушанева совместно с сотрудником управления потребительского рынка администрации Подольска Александром Антоновым и членом Подольского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Алексеем Цыновкиным провела мониторинг торговых объектов. Проверили торговый комплекс «Галерея», сетевые магазины «Перекресток», «Ярче», «Пятерочка», расположенные на улице Свердлова.

«Во всех торговых объектах выполняется весь комплекс санитарно-эпидемиологических норм, соблюдаются меры для безопасности покупателей и сотрудников: нанесена разметка для соблюдения дистанции 1,5 метра, продавцы и кассиры работают в масках и перчатках (сделано замечание одному сотруднику магазина «Пятерочка»), в торговых залах размещены дозаторы с дезинфицирующими средствами для рук, в продаже имеются защитные маски и дезсредства», - написала Ушанева в своем Instagram-аккаунте.

Также провели мониторинг цен на социально значимые товары первой необходимости и их наличие. В магазине «Пятерочка» цены на эти товары оказались несколько выше, чем в «Перекрестке». Руководству магазина рекомендовали рассмотреть возможность снижения цен.

Все магазины в торговом комплексе «Галерея», торгующие промышленными товарами, закрыты. Был открыт магазин «Смешные цены» рядом с «Пятерочкой», после проведения разъяснительной работы его немедленно закрыли. Для контроля за данным объектом извещены надзорные органы.

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23 МАЯ

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