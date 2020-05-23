РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 мая. В Домодедове за сутки выявили 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся в округе с начала эпидемии составляет 793 человека, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Московской области.
В Подмосковье за сутки выявили 846 новых случаев заболевания.
«Выявленные случаи по городским округам: Домодедово - 793 (+36)», - говорится в сообщении.
Всего в Московской области зафиксировано 32653 случая заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 324 заболевших. Выздоровели и выписались 5163 человека.
Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. В общественных местах необходимо носить маски.
В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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Текстовая трансляция
23 МАЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Минздраве заявили, что вторая волна коронавируса будет слабее. Однако ученые могут только предполагать, как поведет себя вирус.
- Свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве. Ими могут стать граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией.
- В Москве в субботу проведут девятую масштабную дезинфекцию. Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно‑профилактических учреждений.
- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.
- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.
- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.
- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.
- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.
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