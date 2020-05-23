РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мая. В городском округе Мытищи выявили 44 новых случая заражения коронавирусом, теперь в округе 1154 подтвержденных случая коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

На территории Московской области за минувшие сутки выявлено 846 новых случая коронавируса.

«Всего в Московской области зафиксировано 32653 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 324 заболевших. Выздоровели и выписались 5163 человека. В городском округе Мытищи выявили 1154 случая коронавируса», - говорится в сообщении.

22 мая количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории муниципалитета составляло 1110.

В Московской области по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30.

Все жители региона должны соблюдать режим самоизоляции, также обязательно ношение маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Минздраве заявили, что вторая волна коронавируса будет слабее. Однако ученые могут только предполагать, как поведет себя вирус.

- Свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве. Ими могут стать граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией.

- В Москве в субботу проведут девятую масштабную дезинфекцию. Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно‑профилактических учреждений.

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.