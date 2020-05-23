РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В городском округе Подольск за минувшие сутки зафиксировали 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе выявили 1708 случаев заражения, сообщает региональный оперштаб.

В Подмосковье за сутки выявили 846 новых случая заражения коронавирусом.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 32653 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 324 заболевших. Выздоровели и выписались 5163 человека. В городском округе Подольск выявили 68 новых случаев заболевания. Всего в округе было выявлено 1708 заболевших», - говорится в сообщении.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье был выявлен 3261 случай заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них около 1,5 тысячи человек из Москвы.

Жителям Подмосковья рекомендуется соблюдать введенные правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ - вызывать врача.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Минздраве заявили, что вторая волна коронавируса будет слабее. Однако ученые могут только предполагать, как поведет себя вирус.

- Свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве. Ими могут стать граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией.

- В Москве в субботу проведут девятую масштабную дезинфекцию. Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно‑профилактических учреждений.

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.