РИАМО - 23 мая. Городской округ Подольск стал лидером в Подмосковье по выявленным за сутки случаям заражения Covid-19, говорится в сообщении областного опершатаба по коронавирусу.

В Подольске выявили 68 случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, 50 случаев – в Красногорске, 45 случаев – в Королеве, 44 случая – в Мытищах, по 36 случаев – в Люберцах и Домодедове, 35 случаев – в Коломенском округе, 32 случая – в Орехово-Зуевском округе.

Также 31 новый случай был зарегистрирован в Пушкинском округе, 25 случаев – в Сергиево-Посадком округе, 24 случая – в Солнечногорске, 22 случая — в Дмитровском округе, 18 случаев — в Электростали, по 17 случаев — в Богородском, Жуковском округах и Луховицах, по 16 случаев — в Балашихе и Раменском; по 15 случаев — в Лобне и Рузском округе, 14 случаев — в Воскресенске, 13 случаев — в Истре, по 11 случаев — в Можайском и Одинцовском округах, Реутове и Серпухове.

За минувшие сутки в Ивантеевке, Лотошине и Ступине зафиксировали по 10 случаев заражения, девять случаев — в Химках, восемь — в Наро-Фоминском округе, семь — в Шатуре, по шесть — в Лосино-Петровском и Ленинском округе, Лыткарине, Фрязине, Чехове, по пять — в Дзержинском, Павловском Посаде, по четыре — в Котельниках, Серебряных Прудах, по три — в Дубне, Краснознаменске, Озерах, Шаховской, по два — в Долгопрудном, Егорьевске, Черноголовке, по одному случаю — в Бронницах, Власихе, Красноармейске, Протвине, Пущине и Талдомском округе.

Ни одного случая заражение не зафиксировали в Волоколамском округе, в Зарайске, Звездном городке, Рошале и Электрогорске.

В Подмосковье выявлено 32 653 случая заражение коронавирусом за весь период пандемии, за сутки зафиксировано 846 случаев.

В регионе проходят лечение жители Москвы, других регионов и иностранцы, общее число случаев заражения Covid-19 у тех, кто не проживает на территории Подмосковья, составляет 3 261, из них около 1,5 тысячи случаев выявлено у жителей столицы.

По вопросам коронавируса жители Подмосковья могу обратиться на горячую линию: 8(800)550-50-30.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Минздраве заявили, что вторая волна коронавируса будет слабее. Однако ученые могут только предполагать, как поведет себя вирус.

- Свыше 670 человек стали донорами плазмы для Covid‑пациентов в Москве. Ими могут стать граждане, переболевшие коронавирусной инфекцией.

- В Москве в субботу проведут девятую масштабную дезинфекцию. Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно‑профилактических учреждений.

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.