РИАМО - 23 мая. Руководство «Альфа-банка» решило поощрить сотрудников отделения, которое было захвачено злоумышленником в субботу, об этом говорится в сообщении пресс-службы «Альфа-банка».

«Сотрудники отделения «Альфа-Банка» действовали четко по инструкции, что позволило избежать ситуации с массовым захватом посетителей и сотрудников в заложники», — сказал директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-Банка» Алексей Гиязов.

В субботу днем в отделение Альфа-Банка на улице Земляной вал в Москве вошел неизвестный в костюме курьера, захватил заложников и заявил, что в сумке у него находится бомба.

Видео с места захвата заложников в отделении «Альфа Банка» в Москве>>