РИАМО - 23 мая. В столице восстановили движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного Вала до Верхнего Сусального переулка, где произошел захват заложников в банке, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.
Ранее на данном участке дороги движение было перекрыто из-за того, что мужчина захватил заложников в отделении «Альфа-банка».
Здание взяли штурмом сотрудники полиции и Росгвардии, пострадавших нет.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.
Видео с места захвата заложников в отделении «Альфа Банка» в Москве>>
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