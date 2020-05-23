РИАМО - 23 мая. В столице восстановили движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного Вала до Верхнего Сусального переулка, где произошел захват заложников в банке, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Ранее на данном участке дороги движение было перекрыто из-за того, что мужчина захватил заложников в отделении «Альфа-банка».

Здание взяли штурмом сотрудники полиции и Росгвардии, пострадавших нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.

Видео с места захвата заложников в отделении «Альфа Банка» в Москве>>