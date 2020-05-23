РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В подмосковном Подольске заявки на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления по единому избирательному округу подали 34 человека, по 17-ти одномандатным избирательным округам заявки - 38 человек, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

С 25 по 31 мая партия «Единая Россия» проведет предварительное голосование по отбору кандидатов в органы государственной власти и местного самоуправления. Местное отделение партии «Единая Россия» городского округа Подольск проведет процедуру предварительного голосования по отбору кандидатов для последующего выдвижения от партии кандидатами в депутаты совета депутатов. Выборы в совет депутатов городского округа Подольск наметили на сентябрь 2020 года.

«В связи с пандемией предварительное голосование впервые пройдет полностью в электронном формате на специализированной платформе для голосования Центрального исполнительного комитета партии. В Подольске заявки на участие в предварительном голосовании по единому избирательному округу подали 34 человека, по 17-ти одномандатным избирательным округам заявки подали 38 человек. Итоги голосования будут опубликованы до 3 июня», - написал Пестов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Среди участников предварительного голосования представители самых разных сфер: работники образования, здравоохранения, культуры, спорта, сотрудники градообразующих предприятий, предприниматели.

В соответствии с положением о проведении предварительного голосования из числа партийцев местного отделения выдвинуты представители. По результатам рейтингового голосования определят победителей праймериз.