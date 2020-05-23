РИАМО - 23 мая. У Delivery Сlub нет сведений об участии курьера компании в захвате отделения «Альфа-банка», сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании.

«На данный момент мы не получали запросов от правоохранительных органов. У нас также нет внутренних сведений, подтверждающих участие реального курьера в данном инциденте», — сказал собеседник агентства.

В субботу днем мужчина захватил заложников в отделении банка в центре Москвы. Здание взяли штурмом сотрудники полиции и Росгвардии, никто не пострадал.

СМИ сообщали, что захватчик требовал встречи с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Видео с места захвата заложников в отделении «Альфа Банка» в Москве>>