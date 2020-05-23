РИАМО - 23 мая. В отношении мужчины, взявшего заложников в отделении банка в центре Москвы, возбудили уголовное дело, сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.

«Проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленный на установление всех обстоятельств преступления», — отмечается в материале.

Уголовное дело возбудили по статье 206 УК РФ «Захват заложника».

В субботу днем в полицию поступило сообщение о захвате заложников в отделении «Альфа-банка» по улице Земляной Вал. По версии следствия, у захватчика был предмет, похожий на взрывное устройство.

Спецназ Росгвардии взял здание штурмом, в результате спецоперации никто не пострадал. Мужчину задержали. Жизни заложников ничего не угрожает.

Видео с места захвата заложников в отделении «Альфа Банка» в Москве>>