РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В подмосковном Подольске очистили от бытового мусора пруд в селе Сынково по просьбе жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась на интернет-портале на бытовой мусор в пруду на территории парка села Сынково и попросила его очистить.

«Администрация городского округа Подольск провела мероприятия по санитарной очистке водного объекта, фотоотчет прилагается», — сказал заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов.