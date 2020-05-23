РИАМО - 23 мая. Жительница Москвы обратилась с заявлением о распространении ее интимных фото в интернет-сообществе, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«В ходе предварительного расследования установлено, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов», — отмечается в материале.

Доступ к сообществу предоставлялся только зарегистрированным пользователям.

Один из подозреваемых в размещении порнографии находится в изоляторе по ранее предъявленному обвинению. Следствие работает над сбором дополнительных доказательств и установлением соучастников по делу.

Ранее был задержан администратор этого сообщества, который шантажировал бывшего сотрудника полиции, угрожая опубликовать личные фотографии полицейского. Ему предъявлено обвинение по части второй статьи 163 УК РФ «Вымогательство».