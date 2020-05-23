РИАМО - 23 мая. В результате штурма отделения «Альфа-банка» в центре столице никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД РФ.
Днем в субботу неизвестный захватил заложников в отделении «Альфа-банка» на улице Земляной Вал. Мужчина с рюкзаком сообщил, что здание заминировано. Движение на близлежащих улицах было перекрыто. С захватчиком велись переговоры.
«В результате проведенной спецоперации мужчина задержан. Пострадавших среди сотрудников банка, посетителей и сотрудников правоохранительных органов нет», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что молодой человек находился в неадекватном состоянии и требовал встречи с певицей Ольгой Бузовой.
Видео с места захвата заложников в отделении «Альфа Банка» в Москве>>
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