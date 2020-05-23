РИАМО - 23 мая. Президент России Владимир Путин продлил эксперимент по голосованию на цифровых избирательных участках, сообщает РИА Новости.

«Закон предусматривает, что в Единый день голосования 13 сентября для тех россиян, кто в этот день не сможет проголосовать по месту жительства, будет организовано голосование на цифровых избирательных участках», — отмечается в материале.

Чтобы проголосовать дистанционно, нужно подать заявление на портале госуслуг или в МФЦ, в некоторый случаях нужно обратиться в Центризбирком через территориальные и участковые комиссии. Цифровые участки будут определены на основании предложений местных властей.

В Единый день пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, депутатов региональных законодательных собраний и глав регионов.