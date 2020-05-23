РИАМО - 23 мая. Молодой человек, который ранее захватил заложников в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы, требовал встречу с певицей Ольгой Бузовой, сообщает РЕН ТВ.

Ранее спецназ в результате штурма задержал мужчину. Он находился в неадекватном состоянии.

«Курьер, который совершил захват заложников в одном из отделений «Альфа-банка» в центре Москвы, требовал, чтобы ему организовали встречу с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой», — говорится в сообщении.

Днем в субботу в полицию поступила информации о захвате заложников в отделении банка на улице Земляной Вал. Мужчина сообщил, что здание заминировано, и у него в рюкзаке якобы находится взрывное устройство.

Видео с места захвата заложников в отделении «Альфа Банка» в Москве>>