РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 мая. В подмосковных Люберцах пьяный водитель врезался в припаркованную фуру, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.

«22 мая в 23:00 на улице Красногорская около дома №21, по предварительным данным, водитель по неустановленной причине не справился с управлением и совершил наезд на автомашину Iveco. В результате ДТП никто не пострадал», - сказал сотрудник.

По его словам, сотрудниками полиции, прибывшими на место, было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он был оформлен по статье 12.8.1 КоАП РФ.

В данный момент проводится административное расследование.