РИАМО - 23 мая. Ввод жилья в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы с начала текущего года составил 706 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«С учетом нынешней ситуации, когда работать приходится в условиях пандемии, – это хороший показатель. Если рассмотреть данные предыдущих лет, то в 2019 году в ТиНАО за четыре месяца было введено порядка 856 тысяч квадратных метров, а в 2018 – около 500 тысяч «квадратов», – сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, в новой Москве также введено 136 тысяч квадратных метров производственных и социальных объектов.

Он отметил, что с начала года в новой Москве ввели уже три социальных объекта: детский сад в поселении Сосенское, а также школу и детский сад в поселении Московский.