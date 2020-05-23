РИАМО - 23 мая. Неизвестный, захвативший отделение «Альфа-банка» не выдвинул конкретных требований, сообщил РИАМО в субботу директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов.



«Мы точно знаем, что есть человек, который забаррикадировал дверь. Его требования не понятны, судя по всему, бессвязны, и возможно даже неадекватны», - сказал Гиязов.



По его словам, все сотрудники банка успели покинуть помещение через служебный вход. У клиентов банка также была такая возможность.

Видео с места захвата заложников в отделении «Альфа Банка» в Москве>>