РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В подмосковном Подольске иномарка врезалась в остановку общественного транспорта, когда там находилась девушка, она жива, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

23 мая в 12:30 на Юбилейной площади 20-летний водитель иномарки не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта.

«ДТП без пострадавших. Девушка, сидящая на остановке, за медицинской помощью не обращалась. Водитель 2000 года рождения не справился с управлением автомобиля Suzuki Liana», - сказала сотрудница.

На видео, которое попало в интернет, видно, что иномарку на высокой скорости занесло, она съехала с дороги и врезалась в остановку. Из нее выскочил мужчина и сразу же бросился к девушке на остановке, после чего помог ей подняться.