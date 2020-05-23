РИАМО - 23 мая. Движение транспорта в центре столицы от Земляного вала до Верхнего Сусального переулка перекрыто, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.
Днем в субботу неизвестный захватил заложников в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы. Мужчина с рюкзаком сообщил, что здание заминировано. К месту прибыли экстренные службы и спецназ Росгвардии.
«Движение по Верхней Сыромятнической улицы от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка перекрыто», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, захват заложников в офисе банка связан с материальным положением мужчины.
Видео с места захвата заложников в отделении «Альфа Банка» в Москве>>
Информируем, что движение по Верхней Сыромятнической ул. от ул. Земляной Вал до Верхнего Сусального пер. перекрыто.#Москва— Московский транспорт (@DtRoad) May 23, 2020
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