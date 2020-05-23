РИАМО - 23 мая. Движение транспорта в центре столицы от Земляного вала до Верхнего Сусального переулка перекрыто, сообщается в Twitter-аккаунте Московского транспорта.

Днем в субботу неизвестный захватил заложников в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы. Мужчина с рюкзаком сообщил, что здание заминировано. К месту прибыли экстренные службы и спецназ Росгвардии.

«Движение по Верхней Сыромятнической улицы от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка перекрыто», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, захват заложников в офисе банка связан с материальным положением мужчины.

Видео с места захвата заложников в отделении «Альфа Банка» в Москве>>