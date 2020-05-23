РИАМО - 23 мая. Спецназ Росгвардии выехал на место захвата заложников на Земляном Валу в Москве, сообщает РЕН ТВ.

Ранее СМИ сообщили, что в одном из отделений банка в Москве неизвестный удерживает несколько заложников.

«Спецотряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии выехал на место захвата заложников в Альфа-банке на Земляном Валу в Москве», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в офисе могут находится до шести человек. Мужчина сообщил, что у него в рюкзаке взрывное устройство.

Видео с места захвата заложников в отделении «Альфа Банка» в Москве>>