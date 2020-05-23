РИАМО - 23 мая. Кабинет министров России принял решение о выделении средств на осуществление дополнительных выплат семьям с детьми, сообщает Газета.ru.

«В частности, из резервного фонда правительства выделяются 24,9 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей семьям с первым ребенком в возрасте до трех лет», — отмечается в материале.

Для выплаты единоразового пособия на детей в размере 10 тысяч на каждого ребенка от 3 до 16 лет, выделили еще 197,2 миллиарда рублей.

Ранее президент России объявил о единоразовой выплате семьям с деть от 3 до 16 лет и о ежемесячном пособии на детей до трех лет, также в два раза увеличили пособия по ухожу за детьми.