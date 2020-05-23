По данным СМИ, в офис «Альфа-банка» на Земляном валу зашел мужчина с рюкзаком и заявил, что здание заминировано. Очевидцы сообщают, что из рюкзака торчат провода.

Все сотрудники банка успели покинуть помещение через служебный вход.